Clássico em Minas: Cruzeiro x América América-MG e Cruzeiro fazem neste domingo o clássico da rodada no Campeonato Mineiro. Em situações distintas na competição, as duas equipes se enfrentam às 16 horas, no Mineirão. O Cruzeiro, após a vitória por 3 a 0 sobre o Mamoré, terminou a última rodada como líder, com 15 pontos ganhos em seis jogos. Já o Coelho está em oitavo, com sete pontos, em sete partidas. O time do técnico Leonardo Condé busca reabilitação depois da goleada por 4 a 1 sofrida para a URT. Foi a quarta derrota da equipe na competição. O treinador americano não poderá contar com o volante Juari e o meia Diego, ambos suspensos. A novidade no meio-campo deverá ser o jovem Léo, que fará a sua primeira partida como profissional. No Cruzeiro, o técnico Levir Culpi não adiantou se manterá o mesmo time que iniciou a partida contra o Mamoré ou se retorna ao esquema com três volantes, dando nova chance a Marabá. Outros quatro jogos completam a rodada do Campeonato Mineiro: Villa Nova x URT; Caldense x Democrata; Ituiutaba x Valeriodoce; e Ipatinga x Guarani.