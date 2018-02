Clássico entre Coritiba e Paraná abre 2.ª fase do Paranaense A segunda fase do Campeonato Paranaense começa neste domingo com o clássico entre Coritiba e Paraná, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Coritiba vem em ascensão na competição, enquanto o Paraná lamenta a derrota na quarta-feira, em casa, pela Copa Libertadores. No outro jogo das 16 horas, o Cianorte recebe o Atlético Paranaense, no Estádio Albino Turbay, no noroeste do Paraná. O técnico do Coritiba, Guilherme Macuglia, vai colocar um time ofensivo, afinal o jogo acontece em seus domínios e tem a obrigação de partir para cima. No lugar do volante Rodrigo Mancha, que está suspenso, ele optou pelo meia-atacante Geraldo. O jogador diz que vai tentar ajudar também na marcação. "Mas não posso fugir de minha característica, que é do meio para frente", ponderou. No Paraná, o técnico Zetti tenta motivar os jogadores. "Precisa voltar com aquele ânimo que a equipe sempre teve, com brilho nos olhos dos jogadores e vitórias", disse. Ele continua sem poder escalar o meia Dinelson, que está com o tornozelo direito inchado. No Atlético Paranaense, os jogadores comemoram o bom entrosamento, mas já foram alertados pelo técnico Osvaldo Alvarez. "Nossa campanha é boa, a equipe está numa alegria com os gols (em todos os jogos disputados este ano já foram 49), mas meio a zero é suficiente para nós", disse. "O importante é os jogadores sentirem que não adianta nada os gols se não coroar o trabalho com o título." Ele não tem problemas com a escalação. No Cianorte, a única dúvida é o meia Dil, que reclama de dores musculares. No julgamento realizado sexta-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o empate no jogo entre J. Malucelli e Adap Galo foi confirmado. Com isso, o Cascavel manteve a oitava colocação na primeira fase e poderá jogar neste domingo, às 18h30, contra a Adap Galo, em Maringá, pelo Grupo A. No outro grupo, no mesmo horário, o Rio Branco recebe o Paranavaí em Paranaguá.