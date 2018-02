Clássico entre Inter e Milan encerra ano na Itália

O clássico entre Inter de Milão e Milan é o destaque absoluto da décima sétima rodada do Campeonato Italiano, que será disputada neste domingo, às 12 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN, e que servirá para encerrar o ano futebolístico no país, que só voltará a ter partidas em 13 de janeiro de 2008. Veja também: Classificação e jogos da rodada A despedida futebolística italiana do ano de 2007 não poderia ser melhor: um clássico entre o atual campeão e líder do Campeonato Italiano e o recente vencedor do Mundial de Clubes da Fifa. Em campo estarão grandes estrelas do futebol mundial, tanto pelo lado do Milan, que conta com o meia brasileiro Kaká, atual vencedor da "Bola de Ouro" da revista France Football e do prêmio de Melhor Jogador do Ano da Fifa; quanto pelo lado da Inter, que conta com o faro de gol do atacante sueco Ibrahimovic. A Inter entrará em campo com inúmeros desfalques, especialmente no meio de campo, setor no qual Vieira, Dacourt, Figo, Jiménez estão machucados, e Stankovic é dúvida. Já o Milan tem menos baixas, mas pode sentir o cansaço da viagem ao Japão. No entanto, a equipe entrará em campo com a moral em alta, por causa do título do fim de semana passado, e necessita da vitória para não se ver ainda mais afastado da luta pelo título. A equipe do técnico Carlo Ancelotti ocupa atualmente a décima primeira colocação, com 22 pontos a menos que a líder Inter, mas com 3 jogos a menos. Nas demais partidas da rodada, destaque para o confronto entre a vice-líder Roma e a Sampdoria, com a equipe dos brasileiros Juan, Taddei, Doni, Cicinho e Mancini necessitando da vitória para não se ver ainda mais afastada do topo da tabela. A terceira colocada Juventus recebe no domingo o Siena, que luta para fugir da zona de rebaixamento. A equipe de Turim precisa dos 3 pontos para sonhar com a vice-liderança, já que está a apenas um ponto da Roma. Por sua vez, a Udinese, que ocupa uma surpreendente quarta colocação, visita um Empoli em crise, e tem todas as chances de se manter na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. A Fiorentina, quinta colocada, pega o lanterna Cagliari, que não deve representar um grande obstáculo em sua caminhada rumo aos primeiros postos da classificação. Um recuperado Palermo, que já está na sexta posição, recebe uma Lazio em situação oposta, que se aproxima perigosamente da zona de descenso. Já o Napoli, que está na sétima posição e sonha em chegar na Copa da Ufa, pega o Torino, equipe que não vence há quase dois meses.