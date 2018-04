Clássico entre Lazio e Roma é adiado para próxima segunda-feira

Na briga cabeça a cabeça pela segunda colocação do Campeonato Italiano, os rivais Lazio e Roma se enfrentarão na próxima segunda-feira, no Estádio Olímpico, pela penúltima rodada da competição. A partida seria realizada no domingo, mas foi adiada em um dia, como anunciou a organização do campeonato nesta segunda.

O clássico estava marcado para o fim de semana, mas a Lazio pediu o adiamento por conta da final da Copa da Itália diante da Juventus, que acontecerá nesta quarta-feira. A equipe alegou que teria dois jogos muito importantes em um curto espaço de tempo e, por isso, teve o desejo atendido pela entidade.

A decisão da Copa da Itália também não aconteceria nesta quarta, mas foi reagendada por conta do progresso da Juventus até a final da Liga dos Campeões. A Roma se mostrou contra a mudança de data do clássico, mas foi ignorada e, assim, terá que atuar às 18 horas (13 horas de Brasília) da segunda-feira.

Os dois rivais disputam a segunda colocação do Italiano, já que o título é da Juventus, que daria uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. A duas rodadas para o fim, a vantagem da Roma é de um ponto - 67 a 66. Por isso, o clássico de segunda-feira terá tanta importância para ambos os lados.