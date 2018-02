Clássico entre Palmeiras e Santos será no Palestra Itália A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou nesta terça-feira um pedido da diretoria do Palmeiras e o primeiro clássico do Paulistão, entre o clube alviverde e o Santos, será disputado domingo, às 18h10, no Estádio Palestra Itália, e não mais no Morumbi, como estava marcado. Os dirigentes palmeirenses consultaram o comando da Polícia Militar, que garantiu a segurança para a realização do jogo no campo do time da capital. No total, 27 mil ingressos serão colocados à venda, sendo dois mil deles destinados aos torcedores do Santos. A venda começa às 10 horas de quinta-feira. Os ingressos custam R$ 20 para arquibancada, R$ 30 para cadeira descoberta e R$ 40 para numerada coberta. Para o Palmeiras, o jogo deverá marcar a estréia do lateral-esquerdo Leandro e do atacante paraguaio Derlis Florentín. Já o volante Martinez tem chance de estrear já nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, em Campinas. Confira os postos de venda: - Estádio Palestra Itália, Rua Turiassú, 1840, Perdizes. - Rua Francisco Matarazzo, 1705 (bilheteria exclusiva para sócio-torcedor). - CT do Palmeiras, avenida Marquês de São Vicente, 2650, Barra Funda. - Rua Cunha Gago 203 / 207, Pinheiros. - Rua Juventus, 690, Mooca. - Rua Xavier de Almeida, 1312, Ipiranga. - Rua Turiassu (Loja Ponto Verde), 1340, Perdizes.