Clássico entre Porto e Benfica termina empatado por 1 a 1 Jogando em casa, o Benfica deixou de assumir a liderança do Campeonato Português ao apenas empatar, neste domingo, com o líder Porto por 1 a 1, pela 23ª rodada do da competição. Precisando do resultado, o Benfica começou a partida ofensivamente, mas foi aos poucos perdendo espaço para o Porto. O zagueiro brasileiro Pepe, de cabeça, abriu o placar para os visitantes aos 40 minutos, após cobrança de falta de Quaresma. No segundo tempo, o Benfica se abriu e partiu para o ataque. O empate, porém, só aconteceu no final da partida. Aos 38 minutos, Simão bateu falta perto do gol de Hélton. Na confusão, o argentino Lucho González acabou marcando contra sua equipe. Aos 45 do segundo tempo, Mantorras tentou surpreender Hélton com uma cabeçada, mas o goleiro, em grande noite, fez mais uma boa defesa. Com o empate, Porto e Benfica seguem separados por apenas um ponto. Alguns incidentes ocorreram durante a partida. Os torcedores do Porto foram colocados nas arquibancadas superiores e começaram a lançar rojões contra os do Benfica, o que provocou algumas lesões leves em alguns espectadores. O presidente do Benfica, Luis Filipe Viera, deu instruções para que todas as crianças fossem retiradas daquele setor e levadas à arquibancada principal. A 23ª rodada se encerra nesta segunda-feira, com a partida entre Sporting Lisboa e Beira-Mar. Outros jogos deste domingo: Academica 0 x 0 União Leiria, Associação Naval 0 x 0 Nacional, Vitoria Setubal 2 x 0 Amadora e Marítimo 1 x 2 Braga.