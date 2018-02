Clássico entre Real e Barça monopoliza rodada do Espanhol

O primeiro clássico entre Barcelona e Real Madrid na atual temporada, marcado pelo desfalque do atacante argentino Messi e pela dúvida da escalação do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, monopoliza as atenções da 17.ª rodada do Campeonato Espanhol, que ficará interrompido até o dia 6 de janeiro de 2008. Os quatro pontos de vantagem da equipe comandada pelo alemão Bernd Schuster sobre o Barcelona permitirão que o Real Madrid dê adeus a 2007 como o primeiro colocado da classificação após sua visita ao Camp Nou seja qual for o resultado. O time de Madri chega sem desfalques, enquanto Frank Rijkaard continua em dúvida sobre as escalações de Ronaldinho Gaúcho e do francês Thierry Henry. Porém, antes do clássico, que será disputado neste domingo, acontecerão os jogos: Almería x Getafe, Zaragoza x Valencia e Sevilla x Racing Santander. O Almería receberá a visita do Getafe, equipe que realiza uma boa campanha na Copa da Uefa e que agora busca sua segunda vitória fora de casa na competição diante de um rival que tem um ponto de vantagem na classificação. Mas a partida mais atrativa no sábado certamente será a entre Zaragoza e Valencia, confronto muito importante para ambas as equipes. O Valencia chega a este jogo em um claro momento de turbulência, no qual o técnico Ronald Koeman afastou David Albelda, Santiago Cañizares e Miguel Ángel Angulo. Assim, o Zaragoza espera tirar proveito da crise. E assim que terminar o jogo no estádio Romareda começará o confronto que coloca frente a frente o Sevilla e o Racing Santander, no estádio Sánchez Pizjuán. O Sevilla não poderá contar com o brasileiro Luís Fabiano nem com o meia malinês Keita, ambos suspensos. O Racing viaja disposto a não sair da zona de classificação para a Uefa e com o intuito de somar sua sexta vitória em casa. Já na tarde deste domingo cinco partidas acontecerão ao mesmo tempo, antes do clássico entre Real e Barça. O primeiro destes jogos é o que envolve o 17.º colocado Valladolid e o antepenúltimo Bétis, ambos com 17 pontos. O Atlético de Madri fechará o ano diante de seu público, ao qual espera oferecer sua sétima vitória em casa para se consolidar com uma das vagas para a Liga dos Campeões. O adversário neste confronto será o Espanyol, um das equipes mais regulares da temporada, pois só perdeu uma partida como visitante. Com os desfalques de Cani e Fuentes, o Villarreal espera somar sua sexta vitória em casa diante do Recreativo de Víctor Muñoz, que deseja ganhar algumas posições e ficar entre os dez primeiros colocados. Por outro lado, o Mallorca visita o Osasuna com a obrigação de vencer para sair da zona do rebaixamento. O duelo entre os dois últimos colocados, Levante e Deportivo, e a visita do Múrcia ao Osasuna encerrarão o Campeonato Espanhol em 2007.