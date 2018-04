Clássico entre São Paulo e Palmeiras começará às 17h

O sexteto de arbitragem havia decidido inicialmente que o gramado do Morumbi não tinha condições de receber um jogo de futebol, pelo menos não no horário previsto: 16h. Cumprindo o regulamento do Paulistão, ele adiou a decisão por meia hora. Nova vistoria, e a decisão de esperar mais alguns minutos.

Por volta das 16h50, Marcelo Aparecido subiu novamente ao gramado, conferiu que a drenagem estava funcionando bem e comunicou o início do jogo para às 17h. Boa parte do público que pagou ingressos, porém, já abandonou o Morumbi, não apenas para fugir da forte chuva, mas também preocupada com o alagamento nos arredores, que já avariava diversos carros estacionados na região.

Durante a pausa, o presidente da Federação Paulista, Marco Polo Del Nero, confirmou que não havia ingerência da FPF na decisão do árbitro. Se o jogo fosse cancelado, pelo regulamento, ele deveria ser realizado na segunda-feira, às 15h.