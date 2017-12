Clássico espanhol termina empatado Não fosse uma falha absurda do goleiro César, o Real Madrid teria conseguido uma histórica vitória sobre o Barcelona no maior clássico do futebol espanhol, disputado neste sábado no Camp Nou. Há 19 anos o Real não vence no campo do rival. Mas o empate por 1 a 1 não foi de todo ruim para o time madrilenho, que marcou com Zidane. Xavi anotou para a equipe catalã que, com o resultado, tem poucas chances de conquistar o título da temporada. Para não fugir à tradição, o clássico foi bastante tenso. Fora de campo, o Real foi recebido à pedradas em sua chegada à Barcelona. No Camp Nou, o jogo foi interrompido por causa da invasão de campo. Manifestantes anti-globalização se algemaram nas traves do goleiro Bonano, do Barcelona. A partida foi interrompida por seis minutos. O gol do Real saiu aos 39 minutos do primeiro tempo. Raúl recebeu a bola fora da área, Cocu tentou fazer o corte, mas acabou chutando a bola na direção de Zidane, que não desperdiçou. O empate só viria no segundo tempo quando Xavi, aos 13 minutos, chutou uma bola de fora da área que rolou rasteira e ?espirrou? nas mãos de César antes de fazer uma parábola e entrar no gol, para desespero do jogador do Real. Quem lucrou com o resultado do clássico foi o Valencia. Com o empate, o time de Roberto Carlos soma 53 pontos, dividindo a liderança do Espanhol com a equipe de Fábio Aurélio, que neste domingo enfrenta o lanterna Rayo Vallecano fora de casa. A tarefa parece fácil mas, pode tornar-se bem mais complicada, pois o adversário, apesar da situação desesperadora, vem embalado por empate na última rodada contra o La Coruña e dificilmente perde jogos em casa. O Bétis é outro time em boa posição na tabela que sai para enfrentar adversário em situação desesperadora. O time de Denílson, que na última rodada derrotou o Barcelona por 2 a 0, enfrenta o Zaragoza, em incômoda 17.ª posição e com apenas três pontos menos do que o Rayo, 20.º e último colocado. A rodada terá mais seis jogos: o Celta (45) pega o Las Palmas (33), enquanto o Alavés (42) enfrenta o Athletic Bilbao (45). O Real Sociedad (30) é adversário do Espanyol (41), assim como o Sevilla (38) encara o Málaga (38). Tenerife (31) x Mallorca (33) e Villarreal (33) x Valladolid (39) fecham o domingo.