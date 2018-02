Clássico faz Globo abrir mão da novela A Rede Globo teve mesmo de alterar parte da grade de programação deste sábado, justamente no horário nobre da emissora, em função da partida decisiva das semifinais do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, que apontará o primeiro finalista da competição. Ela teve de transferir o capítulo da novela ?Sabor da Paixão? para outro dia. Mais uma vitória do SBT na batalha travada contra a concorrente. A TV de Sílvio Santos não terá de fazer nenhuma alteração na programação, porque o horário das 18 horas já estava previsto em contrato com a Federação Paulista de Futebol (FPF). No intervalo do jogo, a Globo mostrará a segunda edição do jornal ?SPTV?. A novela ?O Beijo do Vampiro? vai ao ar às 19h55. A partir daí, a programação volta ao normal, com o Jornal Nacional começando às 20h30. E a emissora também confirmou que mostrará Portuguesa Santista e São Paulo, domingo, às 11 horas. Na quarta-feira passada, as novelas globais também tiveram os horários alterados, já que o primeiro jogo das semifinais começou às 21 horas, contrariando os interesses da emissora, que queria o início às 21h40. A alteração no SBT, que não conseguiu muitos pontos na audiência quarta-feira (13, contra 39 da Globo), será na narração. Luciano do Valle, contratado para aquele clássico, devolverá o posto para Dirceu Maravilha. Segundo o SBT, Luciano do Valle ter aparecido quarta-feira foi uma homenagem ao locutor que mais vezes ganhou o Troféu Imprensa, criado por Sílvio Santos. Ele foi eleito 10 vezes como o melhor do ano.