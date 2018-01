Clássico fecha 1ª etapa do Paulistão Um dos mais tradicionais clássicos do futebol paulista será disputado neste domingo a 547 quilômetros da capital: São Paulo e Corinthians encerram a primeira fase do Campeonato Paulista, em Presidente Prudente, vivendo situações opostas. O time do Parque São Jorge, classificado para as semifinais, defende uma série de dez vitórias consecutivas. ?Nosso plano é manter o nível, e temos respeito pelos torcedores. Por isso, encaramos o jogo como decisão?, disse o técnico corintiano, Wanderley Luxemburgo. Já o São Paulo, fora da próxima fase, e amargando uma seqüência de quatro derrotas no Paulista, tenta uma despedida honrosa. Será a primeira vez que o técnico do time do Morumbi, Oswaldo Alvarez, o Vadão, enfrentará o Corinthians, desde sua demissão do time alvinegro, no ano passado. A rodada terá ainda União São João x Palmeiras, em Araras. O Palmeiras dá adeus ao Paulista com sua pior campanha em uma década. Os dois jogos começam às 16 horas.