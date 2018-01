Clássico gaúcho termina 0 a 0 Num jogo fraco tecnicamente, o Inter empatou com o Juventude por 0 a 0, neste domingo, em Porto Alegre, pela 39ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado do clássico gaúcho, o Inter atingiu 61 pontos ganhos e permanece na sétima posição, enquanto o Juventude foi a 42 e continua seriamente ameaçado pelo rebaixamento. No primeiro tempo, prevaleceu a marcação. O Juventude, com três zagueiros e quatro jogadores no meio-campo, conseguiu anular as principais jogadas do Inter, como havia feito domingo passado contra o Cruzeiro, no Mineirão. Assim, o único ataque de perigo do Inter foi aos oito minutos, com Élder Granja chutando forte na trave. O Juventude também teve poucas chances: só conseguiu chegar ao gol em bolas paradas. O Juventude não mudou a tática no segundo tempo. Com isso, o Inter pouco criou novamente, sem conseguir fugir da marcação adversária. No final, poucas chances e um justo 0 a 0.