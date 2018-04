Clássico Grêmio e Internacional é antecipado em 2h30 para ter selecionáveis

PORTO ALEGRE - A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) decidiu antecipar em duas horas e meia o primeiro Gre-Nal do ano, no próximo domingo, em Erechim, no norte do Estado. A decisão deve ajudar os dois clubes a jogarem reforçados o clássico, uma vez que crescem as chances de Vargas e Forlán atuarem.

Isso porque tanto o chileno do Grêmio quanto o uruguaio do Inter foram convocados para defender as suas seleções no próximo meio de semana e teriam de se apresentar no domingo à noite. Os clubes, assim, precisariam fretar jatinhos para levar seus jogadores até Santiago e Montevidéu no domingo à noite.

O jogo, válido pela quinta rodada do Gauchão, foi antecipado das 19h30 para as 17h, ficando como partida da televisão aberta. No mesmo dia e horário será disputada a partida Juventude x Caxias, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Antes do Gre-Nal, os dois grandes times do Rio Grande do Sul entram em campo neste meio de semana pelo Gauchão. O Inter estreia a equipe principal de Dunga nesta quarta, às 17h, no Vieirão, em Gravataí. Já o Grêmio usa seu time B na quinta, às 21h, diante do São Luiz, no Estádio 19 de Outubro. O elenco principal tricolor faz jogo de vida ou morte contra a LDU, quarta à noite, na Arena Grêmio, pela fase preliminar da Libertadores.