Clássico: ingresso até 12h de domingo Por medida de segurança, a diretoria do Palmeiras decidiu adotar um esquema especial de venda de ingressos para o clássico de domingo contra o Santos, no Parque Antártica, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Os bilhetes serão vendidos até às 12 horas do domingo. Depois deste horário as bilheterias fechadas. A partida começa às 16 horas. O estádio do Parque Antártica comporta cerca de 28.500 torcedores, mas serão vendidos apenas 20 mil ingressos.