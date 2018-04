Clássico italiano é adiado após ameaça de protesto dos torcedores

GÊNOVA - O clássico da cidade de Gênova pela 22.ª rodada do Campeonato Italiano foi adiado de domingo para segunda-feira, conforme foi anunciado nesta sexta-feira. Genoa e Sampdoria se enfrentariam no fim de semana, mas a Federação Italiana de Futebol decidiu mudar a data do confronto depois que torcedores de ambas as equipes ameaçaram realizar um protesto do lado de fora do estádio Luigi Ferraris.

As autoridades da cidade sugeriram a alteração da data para evitar que a grande concentração nos arredores do estádio interfira no tradicional festival Sant''agata, que está marcado justamente para este domingo. Elas temiam que a ira da torcida misturada à aglomeração de pessoas pudesse resultar em maiores problemas para a polícia.

"Desta forma, nós podemos garantir que os dois eventos possam acontecer de forma mais tranquila para os moradores locais", declarou o chefe de polícia de Gênova, Giacomo Tinella, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Desde a semana passada, as torcidas das duas equipes, que são rivais locais, avisaram que protestariam fora do Luigi Ferraris contra o horário da partida, que estava marcada para as 12h30 (horário local), considerado muito cedo. Com o adiamento, o clássico acontecerá às 20h45 de segunda-feira.

Os torcedores organizados de Sampdoria e Genoa convocaram o protesto após reclamarem que o futebol local tem sido "capacho da televisão". "Os torcedores são apenas carteiras para esvaziar e pessoas de quem eles tiram a liberdade, tudo com a aprovação da liga de futebol", apontava uma organizada do Genoa em comunicado divulgado na semana passada.