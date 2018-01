Clássico italiano termina empatado A Roma empatou com a Juventus por 2 a 2, neste domingo, em Turim, e manteve a liderança do Campeonato Italiano, com 7 pontos em três rodadas. O gol salvador para os romanos foi marcado por Zebina, a dois minutos do encerramento do clássico - a Juve vencia por 2 a 1, com dois gols de Di Vaio contra um de Chivu. A Juventus também tem 7 pontos, mas com saldo de gols menor do que a Roma, assim como Inter (0 a 0 com a Sampdoria), Milan (1 a 1 com o Perugia) e Parma (3 a 2 na Lazio).