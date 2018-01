Clássico marca despedida de Romário O clássico entre Fluminense e Botafogo, neste domingo, às 17 horas, no Maracanã, tem tudo para ser um dos mais emocionantes dos últimos anos. Ambos brigam por uma das três vagas restantes à próxima fase do Campeonato Carioca e a partida pode marcar a despedida de Romário do Tricolor. A saída de Romário, que já acertou um contrato com um clube árabe, é dada como certa e, por isso, os jogadores querem que o atacante tenha uma boa despedida. Além disso, o Fluminense precisa se reabilitar na competição, depois do empate com o Friburguense, na quarta-feira. O Fluminense está em quarto lugar na tabela de classificação, com 13 pontos, um a menos que o Botafogo. Uma vaga à próxima fase já foi garantida pelo Flamengo e o Vasco está próximo de assegurar a outra. Por isso, o clássico cresceu em importância, já que Botafogo, Fluminense e Americano disputam as outras duas. No Fluminense, o técnico Renato Gaúcho teve que escalar o zagueiro Rodolfo no lugar de Zé Carlos, que vai cumprir suspensão automática. No Botafogo, Levir Culpi também tem desfalques na defesa. O zagueiro Sandro cumpre suspensão automática e será substituído por Allan. Preocupado com Romário, ainda mais por ser o jogo que pode marcar sua despedida do Fluminense, o zagueiro Gilmar alertou seus companheiros no Botafogo. "Sabemos que não podemos dar espaços para Romário, principalmente, dentro da área. Todos foram avisados."