Clássico marca reencontro de amigos O clássico entre Corinthians e São Paulo, domingo, no Morumbi, marca o reencontro em campo de dois amigos de infância. O volante Alê e o atacante Jô se conhecem desde os tempos de estudante, no colégio João XXIII. Os dois foram companheiros de time na escola e, talvez por isso, não há segredo entre eles. Um sabe exatamente o que esperar do outro. A força da pegada do são-paulino Alê é tão evidente para o corintiano Jô quanto o oportunismo de Jô é uma certeza para Alê. Mas que ninguém aposte muito nessa relação de amizade durante o jogo. No que depender do volante são-paulino, vale o ditado: amigos, amigos; negócios à parte. "Nessa hora, cada um tem de ver o seu lado", avisa a revelação do São Paulo. ?Quando São Paulo e Corinthians se enfrentam, a rivalidade fala mais alto", avisa Alê. Manjado - Apesar da pouca experiência no time principal, Alê já conhece bem a rivalidade entre são-paulinos e corintianos. A história começa pelas categorias de base. Até agora ele ainda não digeriu a derrota para o Corinthians na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. "Foi um jogo duro. O São Paulo teve a chance de matar a partida mas levou dois gols no contra-ataque e perdeu aquele título. Fica difícil engolir", admitiu. Mesmo com aquela derrota atravessada na garganta, não há sentimento de vingança, pelo menos em relação a Alê. "Quero ganhar porque o jogo é quase uma decisão para o São Paulo, não por vingança. No futebol não há espaço para sentimento de vingança. Até porque tenho amigos no Corinthians". Outra coincidência na vida dos amigos. Depois de tanto tempo jogando juntos, um deve cruzar com o outro no domingo, no Morumbi. Desde a época de Cuca - e agora também com Émerson Leão -, Alê tem sido o escolhido para marcar o principal jogador das equipes adversárias. Já anulou Petkovic, do Vasco, e Sorín, do Cruzeiro. Adivinhe só quem ele terá de marcar no clássico?