Clássico mineiro no basquete masculino A Unit/Uberlândia enfrenta nesta terça-feira, às 20 horas, a Universo-BH/Minas pela primeira partida, em melhor-de-cinco, das quartas-de-final do Nacional Masculino de Basquete. ?Será um jogo muito duro, por causa da rivalidade das equipes?, disse o ala Rogério, de Uberlândia. O time comandado por Hélio Rubens encerrou a fase de classificação na primeira colocação. O Minas, em oitavo. Desde que o campeonato começou, será a primeira vez que Hélio Rubens poderá contar com seus 12 jogadores. O norte-americano Tony Harris, Janjão, Valtinho e Juliano vêm de lesões: Harris estava com a mão machucada; Janjão, com estiramento na virilha; Juliano passou por cirurgia no joelho e Valtinho, com torção no joelho. Já o Minas começou a temporada com uma equipe renovada ? perdeu seus principais jogadores, que encerraram a edição passada em terceiro lugar. Deixaram o time Demétrius, Márcio, Luís Fernando e Cambraia. Mas chegaram reforços: Jefferson, os norte-americanos Strand e Wilkerson, Espiga e Michel, que voltou. ?A equipe foi se entrosando ao longo da competição. Conquistamos nosso primeiro objetivo, de ficar entre os oito. Agora, o grupo está forte, mas não estamos satisfeitos só com isso. Temos condições de superar Uberlândia como já aconteceu algumas vezes neste ano. Eles (de Uberlândia) têm um grande elenco, com potencial de ataque muito forte?, disse Flávio Davis, técnico do Minas. O favoritismo da Uberlândia não incomoda os jogadores do Minas. ?O favoritismo do Unit é positivo para nós, porque a pressão maior fica para eles e temos que saber tirar proveito dessa situação?, falou o pivô Aylton, do Minas. Feminino ? Pelas quartas-de-final do campeonato, Santa/MariaSão Caetano e Black&Decker/Jundiaí fazem o primeiro jogo da série melhor-de-três. Na primeira fase da competição, o São Caetano havia ficado na terceira posição e Jundiaí, na sexta. Seleção ? O técnico Antônio Carlos Barbosa, da seleção brasileira feminina de basquete, convoca nesta terça-feira, às 14 horas, na sede da Confederação Brasileira de Basquete, no Rio, o grupo que disputará a Olimpíada de Atenas, em agosto. A estréia brasileira na Olimpíada será em 14 de agosto, contra o Japão.