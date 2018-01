Clássico mineiro termina empatado Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 0 a 0, neste domingo, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um clássico bastante disputado e equilibrado, apesar da falta de gols. O resultado manteve o time cruzeirense na liderança da competição, com 25 pontos em 12 partidas. O Atlético-MG, que não conseguiu carimbar a faixa do rival - atual campeão da Copa do Brasil -, terminou a rodada na sétima posição e com 20 pontos. Na próxima quarta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, no Maracanã. E no sábado, os atleticanos recebem o Grêmio, no Mineirão. O primeiro tempo do clássico foi marcado por muito nervosismo e erros que determinaram o resultado no placar. Disposto a carimbar a faixa de campeão do rival, o Atlético partiu ao ataque, principalmente pela direita, com Alex Alves. Já o Cruzeiro, que fazia sua primeira partida após a conquista da Copa do Brasil, na última quarta-feira, esperou as investidas do rival para sair com perigo no contra-ataque. Apesar da maior posse de bola, o Atlético levou um susto aos 32 minutos. Depois de lançamento de Zinho, Wendell arrancou pela esquerda, entrou na área e foi derrubado por Luís Alberto. O árbitro Alicio Pena Júnior marcou pênalti em favor do Cruzeiro. O atacante Deivid cobrou forte no canto direito. Mas o goleiro Eduardo fez a defesa, evitando o primeiro gol. "Não olhei nos olhos de Deivid e sim para o seu corpo. Quando ele cobrou, escolhi o canto e acabei fazendo a defesa", explicou o goleiro do Atlético. Três minutos depois foi a vez do Cruzeiro de levar um susto. Aos 35, o atacante Mota deu uma de goleiro, cortando o cruzamento de Michel com a mão dentro da sua própria área. Alicio Pena Júnior marcou pênalti, mas desta vez para o Atlético. O atacante Fábio Júnior chutou forte, mas acertou o travessão, desperdiçando também a chance de abrir o placar no clássico. "Cobrei como sempre cobrei. Infelizmente a bola parou no travessão", lamentou o atacante do Atlético. No início segundo tempo, o Atlético manteve o ritmo de jogo e partiu para o ataque em busca do primeiro gol. Logo aos 5 minutos, Fábio Júnior recebeu cruzamento na área e chutou colocado. O goleiro Gomes fez grande defesa, mas não segurou firme. No rebote, Alexandre, dentro da pequena área, tocou para gol. A bola desviou no jovem zagueiro Gladstone e saiu para escanteio. Sentindo a pressão do Atlético, os jogadores do Cruzeiro resolveram sair da defesa e passaram a chegar com perigo ao gol adversário. Aos 17 minutos, Leandro fez ótimo lançamento para Mota, que desceu para o ataque com velocidade e cruzou para Deivid. O atacante, que já havia perdido um pênalti no primeiro tempo, chutou por cima do travessão, de frente para o gol. Com o 0 a 0 no placar, o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, voltou a atacar a arbitragem. "Lamento apenas a atuação do árbitro. Ele poderia ter agido de forma diferente, não virando às costas em lances que prejudicaram o Cruzeiro", reclamou. Ficha técnica: Cruzeiro: Gomes; Maicon (Jardel), Luisão, Gladstone e Leandro (Márcio); Recife, Maldonado, Wendell e Zinho; Deivid e Mota (Kanu). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Atlético-MG: Eduardo; Cicinho, Luiz Alberto, Scheidt (André Luiz) e Michel; Ferrugem, Genalvo, Lúcio Flávio e Alexandre; Alex Alves (Kim) e Fábio Júnior (Guilherme). Técnico: Celso Roth. Árbitro: Alício Pena Júnior (Fifa-MG) Cartão amarelo: Mota, Cicinho, Luís Alberto e Alexandre. Renda: R$ 411.556,00. Público: 44.421 pagantes. Local: Mineirão