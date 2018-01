Clássico na Argentina deixa 14 feridos Cerca de 14 pessoas ficaram feridas e outras 80 foram presas em atos de violência depois do clássico entre River Plate e Boca Juniors, disputado domingo, pelo Campeonato Argentino. No Estádio La Bombonera, um policial foi atingido por uma pedrada e seus companheiros de corporação revidaram com tiros de balas de borracha. Em Adrogué, próximo a Buenos Aires, um torcedor foi ferido com um tiro no peito após uma discussão sobre o clássico e está em estado grave. O Boca venceu o jogo por 3 a 0.