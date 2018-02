Clássico na Vila pode mudar para dia 13 O clássico entre Santos e Corinthians, um dos 11 jogos anulados pelo STJD por conta do envolvimento do árbitro Edílson Pereira de Carvalho com o escândalo da arbitragem, pode ter sua data remarcada do dia 12 para o dia seguinte. O problema, apresentado pela diretoria santista, é que o estádio Urbano Caldeira está alugado para a Prefeitura de Santos, que fará os festejos do Dia das Crianças, justamente para a data definida pela CBF. A entidade máxima do futebol brasileiro ainda não deu uma resposta sobre o assunto, mas a possibilidade é grande de o clássico ser disputado no dia 13, uma quinta-feira, às 20h30, e não mais na tarde do feriado de 12 de outubro.