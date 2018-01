Clássico não assusta Júlio César Para o goleiro Júlio Sérgio, foi como se o tempo tivesse parado. Ele se machucou no dia 9 de novembro na partida contra a Ponte Preta e desfalcou o Santos a partir do jogo seguinte, contra o São Paulo. Voltou a jogar apenas na quarta-feira, quando Fábio Costa foi expulso. Neste sábado, novamente será o titular, jogando contra o mesmo São Paulo. "É, parece que o tempo parou", disse ele, não escondendo a expectativa de voltar a ser o principal goleiro do time. "É muito bom jogar um clássico, todo jogador gostaria de estar lá no campo". Quando ele se machucou, em, novembro, Fábio Costa estava voltando de uma cirurgia que o manteve afastado quase um ano do futebol. Nas partidas decisivas do Brasileiro, ele teve grandes atuações, ganhando definitivamente a camisa de titular, enquanto Júlio Sérgio se recuperava da contusão. Mas as coisas começaram a mudar esta semana, quando Fábio foi expulso numa jogada reprovada pelo técnico Emerson Leão. Vai cumprir suspensão automática, mas, segundo o treinador, só terá condições de voltar à equipe depois de acertar sua situação com o clube. É que seu contrato vence dia 28 deste mês e as negociações estão difíceis, pois terá de aceitar uma redução salarial. Há ainda a pendência de sete meses de direitos de imagem em atraso. Dessa forma, Júlio Sérgio deverá ser mantido no gol depois do clássico de amanhã. Para ele, é uma situação normal do futebol. "Estava aguardando a oportunidade de voltar, depois de ter saído por contusão e da volta de Fábio Costa em grande forma". Sua volta à condição de titular num clássico não o preocupa. "Pelo contrário, é muito bom disputar uma partida dessas, com duas equipes técnicas e que jogam pela vitória". Júlio Sérgio foi uma das surpresas do Santos no ano passado. Ele jogava pelo Comercial de Ribeirão Preto quando foi contratado por indicação do técnico Leão para substituir Fábio Costa, que ficaria um longo tempo afastado dos campos. Houve até uma certa desconfiança por parte dos dirigentes sobre a qualidade de seu futebol, o que lhe rendeu um contrato de apenas três meses. Mas foi o tempo suficiente para se firmar na equipe e garantir a renovação até o final do ano. "A disputa de vários torneios, como a Libertadores, foram um motivo a mais para minha permanência na Vila Belmiro", completou.