Clássico não terá divisão de torcida Rivais de longa data, torcedores do Santos e do Corinthians terão que dividir o mesmo espaço, durante o segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista, no Estádio do Morumbi. Por decisão da Federação Paulista de Futebol, os ingressos para as arquibancadas superiores do setor azul, antes destinados apenas aos santistas, estão sendo vendidos também para os corintianos. Segundo o presidente da Federação, Eduardo José Farah, essa foi a forma encontrada para atender a demanda, já que a torcida corintiana é maior. "Os bilhetes para os setores amarelo e vermelho, reservados ao Corinthians, acabaram e havia previsão de sobra no setor santista. No último jogo, reservamos dez mil ingressos para o time da Vila Belmiro e apenas dois mil bilhetes foram comprados", justifica. E a medida polêmica deve ser oficializada no ano que vem. "No próximo campeonato não haverá mais setorização. O torcedor poderá escolher qualquer lugar dentro do estádio, a exemplo do que acontece na Europa", diz Farah. "Essa história de dividir o público partiu das próprias torcidas e ganhou apoio a polícia militar, mas a Federação nunca gostou da idéia", acrescenta. Segundo ele, os riscos de confrontos entre torcedores devem ser minimizados com o aumento da segurança e a numeração dos ingressos: "A venda ficará mais complicada, e teremos um pequenos aumento dos custos, mas a confusão deve ficar menor", acredita. Se Farah está otimista, o mesmo não acontece com a Polícia Militar. Encarregado do esquema de segurança no dia do jogo, o Major Marinho, sub-comandante do 2º Batalhão de Choque prevê problemas. "Reunir torcedores rivais nunca deu certo, ainda mais num jogo de tamanha importância. A Federação tomou essa decisão sem consultar a polícia e cometeu um grande erro", diz o Major, que garante ter o respaldo da Fifa. " A Federação Internacional de Futebol determina que o time mandante reserve uma área para o time adversário. Na prática, isso significa separar as torcidas", argumenta. Até o final da tarde, o major ainda estudava o esquema de policiamento a ser adotado. Para ele a localização do setor azul, na confluência das avenidas Jules Rimet e Padre Lebret, torna a ação mais difícil: "Temos pelos menos três grandes avenidas levando para este mesmo acesso, o que torna complicado monitorar a chegada dos torcedores. Dentro do setor poderemos usar uma corda para separar as torcidas, mas do lado de fora, ainda não sei que estratégia usar para evitar confrontos." Segundo o Major, o segundo batalhão de choque encaminhou um fax à Federação Paulista pedindo que fosse mantido o esquema do último jogo entre Corinthians e Santos, com os mesmos setores reservados às torcidas, mas a Federação não teria respondido. "O Presidente Farah disse que o documento não chegou às mãos dele", diz Marinho. "Houve falha de comunicação." Com poucas alternativas, a polícia militar tentará contornar os problemas aumentando o efetivo . Serão aproximadamente 560 policiais, contra 520 homens que trabalharam no jogo passado. "Teremos o apoio do 16º batalhão, da Rota e do Regimento de Polícia montada. Mesmo assim, é impossível garantir que não haverá confrontos entre torcedores", admite o major.