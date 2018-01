Clássico não terá Romário e Roger O clássico entre Vasco e Fluminense, nesta quarta-feira, às 20 horas, na Rua Bariri, pelo segundo turno do Campeonato Estadual, será disputado sem as maiores estrelas de ambas as equipes. O atacante Romário está com uma contusão no músculo adutor da coxa direita, o meia Roger ainda não recebeu os salários atrasados e o lateral-direito Paulo César teve seu passe vendido ao Paris Saint-Germain (França). O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, tem vários problemas para escalar a equipe. Além de Romário, estão machucados o zagueiro Géder, os volantes Jamir, Gomes e Ricardo Bóvio e o meia Léo Lima. O lateral-direito Leonardo, com dores no tornozelo esquerdo, e o lateral-esquerdo Jorginho, com a situação jurídica ainda não resolvida, são dúvidas. O lateral Paulo César esteve, nesta terça-feira no Estádio das Laranjeiras para se despedir dos companheiros. Ele não escondeu o alívio ao se transferir para um clube mais estruturado em um país com futebol organizado. "O Fluminense é o clube que me abriu as portas e espero que saia logo desta situação difícil", disse Paulo César. "Se recebesse em dia, poderia fazer minha independência financeira aqui, mas no Brasil não há respeito pelos jogadores de futebol."