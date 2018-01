Clássico no Paraná terá as duas torcidas As diretorias do Coritiba e do Atlético Paranaense voltaram atrás e o clássico entre as duas equipes será realizado no domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, com a participação de ambas as torcidas. A medida foi tomada após a intervenção do secretário de Segurança do Paraná, Luiz Fernando Delazari, no início da noite de sexta-feira, que determinou ao comando da Polícia Militar para que a partida fosse realizada normalmente, caso contrário, a PM não participaria da segurança do jogo e ele seria inviabilizado. "Esse tipo de atitude tomada pelos dirigentes deixa o esporte do Estado em uma situação vexatória", afirmou Delazari. Pela manhã, uma reunião entre os diretores do Atlético e do Coritiba decidiu que os atleticanos não assistiriam ao jogo, para evitar confrontos de torcidas. "Isso é totalmente ilegal e não podemos permitir essas coisas", disse Delazari. O secretário-administrativo do Coritiba, Domingos Moro, afirmou que o clube irá acatar a decisão, e a torcida atleticana terá 20% da carga dos ingressos. "Queríamos fazer um teste, mas o poder público teve uma interpretação que não achou conveniente, então voltamos atrás", disse.