Clássico opõe realidades distintas De um lado uma equipe técnica, que pela primeira vez na temporada pode contar com seu ataque completo. Do outro, um rival guerreiro, que terá de se desdobrar para jogar com a zaga totalmente desfalcada. Esse é o tom do clássico entre Corinthians e Palmeiras hoje, às 18 horas, no Morumbi, que vai definir um dos semifinalistas do Campeonato Paulista. O jogo será transmitido pela Globo, SBT, ESPN Brasil e SporTV. A equipe do Parque São Jorge joga pelo empate por ter feito melhor campanha na fase de classificação. Leia mais no Estadão