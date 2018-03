Clássico paulista empolga torcedor A violência das torcidas organizadas afastou dos estádios, por três anos, uma de suas personagens mais folclóricas. Mas a paixão pelo futebol falou mais alto do que a crise do esporte neste momento. Assim, o corintiano Cláudio Ribeiro, conhecido na década de 80 por presidir a extinta torcida Coração Corintiano, não resistiu e neste domingo, retornou a um campo de futebol. Tudo para ver o clássico entre Corinthians e Santos, no Morumbi. Durante o período em que ficou longe do calor da torcida, Cláudio Ribeiro dedicou-se ao seu ofício, das 8 da manhã às 22 horas: é camelô no centro de São Paulo. "Precisei de um tempo para descansar a cabeça, ficar distante do futebol", contou o fanático. Um dos motivos que o fizeram tomar esta decisão foi a escalada do que ele considera uma verdadeira ?guerra civil? no futebol. Segundo Ribeiro, o perfil de muitos torcedores mudou em relação ao tempo que em que ele liderava uma organizada. "Antes a briga era na mão. Agora, é com revólveres, metralhadoras e bombas", explicou o torcedor. Neste domingo, ele assistiu ao clássico das numeradas descobertas pela terceira vez na vida. Desde a década de 60, quando começou a ir aos jogos, era um típico torcedor de arquibancada. "Para mim, agora não importa mais o setor. Quero voltar e mostrar que meu amor pelo Corinthians só aumentou enquanto fiquei longe", afirmou.