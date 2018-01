Clássico pode ser a última chance de Vagner Love

Vagner Love está na berlinda no Corinthians. O clássico com o São Paulo, domingo, deverá ser a última chance para o atacante. Se voltar a decepcionar, Luciano poderá ser o titular contra o Sport, na rodada seguinte. Vagner Love amarga um jejum de seis jogos sem balançar a rede, e a paciência de Tite com ele está se esgotando. Luciano voltou bem da seleção brasileira sub-22 que disputou os Jogos Pan-Americanos e aumentou a pressão em cima do atacante.

Durante os treinos, Tite já vem testando Luciano entre os titulares. Vagner Love iniciou os dois últimos coletivos, mas acabou substituído por Luciano em ambos. Apesar da má fase, Vagner Love tem o apoio dos companheiros. “Precisamos ter tranquilidade, porque a pressão em cima dele é enorme. Temos de ajudá-lo para melhorar e fazer mais gols”, disse o meia Jadson.

Renato Augusto continua entregue ao departamento médico por causa de uma inflamação no nervo ciático e, pelo segundo dia seguido, não participou do treino. O meia é dúvida para o clássico, e Tite testou três opções para substituí-lo: Danilo, Rodriguinho e o garoto Matheus Pereira.