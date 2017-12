Clássico português termina empatado Terminou sem gols o clássico português entre Sporting e Boavista, neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Português. Com este resultado, o Sporting mantém o primeiro lugar, com 64 pontos, um a mais que o Boavista. Mesmo sem marcar, o atacante Jardel, do Sporting, mantém com folga a artilharia do campeonato. O ex-jogador do Grêmio soma 33 gols. O segundo colocado é o também brasileiro Derlei, do União Leiria, com 17. O Benfica, terceiro colocado com 55 pontos, também só ficou no empate, por 1 a 1, atuando em casa, contra o Braga. Já o Porto, mesmo com muita dificuldade, derrotou o Gil Vicente, por 2 a 1, alcançando os 53 pontos. Outros resultados: Salgueiros 2 x 1 Alverca, Beira-Mar 2 x 1 Farense, Setubal 1 x 0 Guimaraes, Varzim 1 x 0 Santa Clara e Marítimo 0 X 1 Pacos Ferreira. Completam a rodada nesta segunda-feira: Belenenses x União Leiria.