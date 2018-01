Clássico regional abre rodada da A-2 O clássico regional entre Bandeirante e Araçatuba marca a disputa pela vice-liderança isolada do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-2 na noite desta sexta-feira, às 20h30, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi, em partida válida pela sexta rodada. Ambos estão empatados na segunda colocação com nove pontos e, quem vencer ficará a apenas um do líder Taquaritinga, que jogará no domingo, em casa, contra o Mirassol. Em princípio, a partida estava marcada para o dia 27 de fevereiro, domingo, às 18 horas, mas atendendo a um pedido da diretoria do Bandeirante para atrair mais público, foi antecipada. Os dirigentes esperam um público de pelo menos 10 mil torcedores no estádio, que tem capacidade para 18 mil. Depois de dispensar sete jogadores de uma só vez , o técnico Vitor Hugo deverá manter a mesma formação que empatou sem gols com o Rio Preto, em casa, no último sábado. No Bandeirante, o técnico Fito Neves teve que deixar para depois duas alterações que pretendia fazer no time titular. O lateral Vítor e o atacante Fabrício estão contundidos e não irão jogar. Fabrício, porém, ainda pode entrar no segundo tempo. Confira os jogos da sexta rodada: sexta-feira - 20h30 - Bandeirante x Araçatuba; sábado - 15h - Juventus x São Bento; Bragantino x Matonense; 18h10 - Taquaritinga x Mirassol (TV Cultura); 20h45 - Oeste x Nacional (ESPN Brasil); domingo - 11h - Flamengo x Guaratinguetá; 15h - Rio Preto x Comercial e Taubaté x Noroeste; 18h10 - Botafogo x Sertãozinho (TV Cultura).