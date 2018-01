Clássico regional é atração na Série B1 O Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, vive neste final de semana a sua primeira rodada. A competição, que teve dois jogos na sexta-feira, será completada com mais seis jogos neste domingo. O destaque da rodada fica por conta do clássico regional em Indaiatuba. Primavera e Capivariano se enfrentam às 10 horas com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Os demais jogos acontecem às 15 horas. O campeão da Série B2 no ano passado, o Ecus, joga em Suzano diante do Mauaense. Em Guarulhos, uma partida que teria que valer pela B2. O último colocado da B1 no ano passado, o XV de Caraguá, joga com o Guarulhos, o penúltimo. Os clubes só não foram rebaixados porque alguns times desistiram da disputa da 2003. Fechando a rodada o União Mogi enfrenta o Palestra, o Santa Ritense recebe o Velo Clube e Fernandópolis encara o Monte Azul. A competição deste ano será um pouco diferente da disputada em 2002. Os 16 clubes participantes foram divididos em dois grupos de oito e irão jogar entre si em turno e returno. Classificam-se para a segunda fase os quatro melhores de cada grupo que irão formar um octogonal. Os dois melhores garantem o acesso à Série A3 de 2004. O pior clube de cada grupo na primeira fase será automaticamente rebaixado à Série B2 de 2004.