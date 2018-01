Clássico regional é destaque na A3 A sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, Terceira Divisão, será aberta neste sábado à tarde com o clássico regional, em Limeira, entre Independente e XV de Piracicaba. Este jogo começa às 18 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Vida. Os dois times estão numa posição intermediária dentro do Grupo 2. O Independente é quarto colocado, com nove pontos, um a mais que o XV de Piracicaba, animado após a goleada de 5 a 1 sobre a Ferroviária, quinta-feira. Pelo mesmo grupo, o vice-líder Guaratinguetá, com 10 pontos, recebe o lanterna Osasco, tentando se reabilitar da derrota sofrida no clássico regional contra o Taubaté, por 3 a 0. A rodada de quinta-feira derrubou mais um técnico. A diretoria do Barretos dispensou Wanderley Paiva após a derrota, em casa, para o Noroeste, por 3 a 0. Os outros seis jogos da rodada serão disputados domingo, a partir das 16 horas, já com o término do horário de verão. Confira os jogos da sétima rodada: sábado - 18 horas - Independente x XV de Piracicaba (Rede Vida); 20h30 - Guaratinguetá x Osasco; domingo - 10 horas - Rio Claro x Taubaté (Rede Vida); 16 horas - Jaboticabal x Paraguaçuense, XV de Jaú x Araçatuba, Internacional x Barretos, Noroeste x Sertãozinho e Ferroviária x Palmeiras B. Classificação - Grupo 1 - 1) Araçatuba 14 pontos; 2) Sertãozinho 12; 3) Jaboticabal 11; 4) Noroeste 9; 5) Barretos e XV de Jaú 7; 7) Internacional 5; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Taubaté 12; 2) Guaratinguetá e Rio Claro 10; 4) Independente 9; 5) XV de Piracicaba 8; 6) Palmeiras B 7; 7) Ferroviária 5; 8) Osasco 3 pontos.