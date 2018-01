Clássico San-São vai apoiar Fome Zero O corintiano Washington Olivetto não resistiu à tentação de dar uma mãozinha ao Programa Fome Zero e convenceu o palmeirense Gianni Grisendi, presidente da Bombril e ex-presidente da Parmalat, a estampar nas camisas do Santos, no lugar do logotipo da Bombril, o do Fome Zero. A idéia, que partiu do redator são-paulino Rui Branquinho, da W/Brasil de Olivetto, também contagiou o seu time, que substituirá no mesmo jogo de sábado o logotipo da LG pelo do Fome Zero. A intenção dos dois patrocinadores, tanto Bombril como LG, é que ao término do jogo 20 mil toneladas de alimentos sejam doadas ao Fome Zero. Esse volume poderá aumentar ainda mais com o leilão das camisetas usadas no sábado pelos principais jogadores das duas equipes. Para Olivetto, essa é uma forma solidária e festiva de o futebol dar sua contribuição para uma bandeira que é de todos os brasileiros: o combate à fome.