Clássico será decisivo para Rojas Roberto Rojas terá um fim de semana decisivo no São Paulo. Uma derrota para o Corinthians pode custar seu cargo, possibilidade que, por enquanto, é afastada pela diretoria. Um grupo de conselheiros gostaria que algo fosse mudado após o fiasco de quarta-feira - derrota por 3 a 0 para o Bahia -, mas o presidente Marcelo Portugal Gouvêa ainda não está seguro sobre qual decisão tomar. O dirigente vem garantindo que vai cumprir o acordo com o treinador, que tem contrato até 31 de dezembro, mas começa a ser pressionado no Morumbi. Gouvêa participou, nesta quinta-feira, de várias reuniões e ouviu algumas reclamações. "A atuação do time contra o Bahia foi desastrosa, poderíamos ter levado mais gols, alguma coisa deverá ser feita se não vencermos o Corinthians", afirmou um influente diretor. A mudança na comissão técnica só não será feita, em caso de tropeço no clássico, se o clube não conseguir contornar um velho problema: a falta de opções no mercado. De acordo com Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, só há dois profissionais de alto nível, Emerson Leão, do Santos, e Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro. Não há, porém, nenhuma chance de um deles ser contratado no momento. O clube poderia optar por alguma novidade, como Raí ou Casagrande. Não que o trabalho de Rojas esteja sendo considerado ruim ou abaixo da crítica - até porque o elenco do São Paulo é limitado. Mas "perdeu o encanto". De acordo com alguns cartolas, ele não consegue mais motivar o grupo. Isso ficou claro no vexame diante do Bahia. "Já falei tudo o que tinha de falar", reconheceu o próprio treinador, ontem, após o treino no CT da Barra Funda. Uma troca no comando poderia, na opinião de parte da cúpula tricolor, dar um novo ânimo ao elenco e evitar um desastre, que seria a perda da vaga na Libertadores de 2004. Uma decisão, porém, já está praticamente tomada no Morumbi. Mesmo que a equipe vença o Corinthians, passe a jogar melhor e se classifique para a competição continental, um novo técnico deverá ser contratado no início do ano que vem. "Vamos sentar para conversar, não dá para falar nada agora", comentou Gouvêa. Rojas terá a opção de prosseguir no clube como preparador de goleiros. "Nunca me preocupei com meu emprego", respondeu Rojas, um pouco irritado, quando perguntado sobre uma possível demissão. "Não conversei nada com a diretoria sobre isso." Vários jogadores também estão na mira de Gouvêa e Juvêncio. Eles estão decepcionados com o desempenho de Ricardinho, Carlos Alberto, Fabiano. Drásticas modificações ocorrerão para a próxima temporada. Muitos só não vão para Barueri, para treinar com o time B, por falta de opções no elenco profissional.