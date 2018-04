Clássico sinalizador

O resultado do clássico em Itaquera tem peso significativo na decisão do Paulista - evidente. Como diria o conselheiro Acácio, personagem de Eça de Queiróz especialista em constatar obviedades, ao vencedor bastará o empate para levantar a taça, enquanto ao perdedor restará a obrigação de lutar por reviravolta. O 1 a 0 pro Palmeiras sobre o Corinthians, no entanto, sinaliza o que ambos podem atingir na temporada. (Sem nada a ver com a fumaça lançada pela Fiel.)

O Palmeiras versão 2018 e sob comando de Roger Machado enfim mostrou capacidade e resistência para impor-se como visitante diante de adversário de alto calibre, em partida de definição em mata-mata. Soube resistir à pressão, sem se abalar, em comportamento semelhante - embora melhor - àquele contra o Santos no primeiro confronto da semifinal, na semana passada, e vencido por placar idêntico.

A estratégia de Roger logo de cara foi acertada: não mudou a distribuição do time, não inventou, não tentou pregar peça em Fábio Carille, com escalação surpreendente em cima da hora. A única mudança se restringiu à presença de Borja, de volta de compromissos com a seleção da Colômbia. E se deu bem, pois o artilheiro garantiu a vantagem.

A diferença palestrina esteve na atitude, para ficar em termo comum no mundo boleiro. A rapaziada de Roger foi muito, mas muito mais atenta do que na derrota por 2 a 0 para o Corinthians na fase de grupos. E combativa, esperta, ágil, sobretudo nos minutos iniciais. Quando se esperava cautela, veio o atrevimento, e com ele o gol de Borja, para desconjuntar o outro lado.

O Palmeiras da primeira etapa esteve quase impecável, com o sistema defensivo bem protegido e o meio-campo eficiente na troca de passes. Os laterais Marcos Rocha e Victor Luís se desdobravam, na marcação e no apoio ao ataque. Na zaga, Antonio Carlos e Thiago Martins não erraram nenhuma. Lucas Lima, Dudu e Willian fechavam espaços, para não sobrecarregar Bruno Henrique e Felipe Melo. Tanto que o Corinthians não deu um chute com perigo para o gol. O mago Jailson desta vez não precisou fazer mágicas.

O Palmeiras deu espaço, mas de forma consciente, estudada, e com risco embutido. No segundo tempo, aguentou investidas e em duas oportunidades foi para o contragolpe para fechar o desafio. Numa delas, Willian chegou atrasado e não concluiu passe de Dudu.

A turma alvinegra se viu exposta às próprias limitações, como havia acontecido na derrota para o São Paulo há uma semana. Ao topar com marcação forte, perdeu o norte, tocou a bola, rondou a área, fez fumaça e finalizou pouco. Caiu na armadilha que costuma preparar pros outros e não soube sair dela.

Na hora do sufoco sentiu o tamanho da falta de um jogador como Jô, excelente na função de pivô e de goleador. Para complicar, Emerson Sheik foi nulo e Rodriguinho esteve aquém do esperado, não fez jogadas individuais, não arriscou chutes.

O bafafá antes do intervalo deixou marcas para ambos e atingiu mais os corintianos. Roger compensou a expulsão de Felipe Melo com a entrada de Moisés no lugar de Borja, e com isso não alterou a estrutura defensiva do Palmeiras. O vermelho para Clayson aumentou a anemia ofensiva do Corinthians.

Resumo do round número um: o Palmeiras foi competitivo e, por tabela, reforça prognósticos positivos para Libertadores e Brasileiro. O Corinthians penou com a redução do elenco e precisará de superação, agora e nos outros desafios do ano.

Conta encerrada? O título estadual já tem dono? Que nada! Não sou sonso para afirmação do gênero. A volta promete emoção a rodo. E que seja com bom futebol e menos descontrole - mais de 50 faltas, 10 cartões amarelos e dois vermelhos não honram a tradição do clássico.