Clássico sul-matogrossense na Série C A penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C começa nesta sexta-feira, às 16 horas, no Estádio Morenão, em Campo Grande (MS), onde Operário e Cene fazem o clássico do Mato Grosso do Sul. Os dois times estão no Grupo 11, sendo que o Operário é o lanterna, com apenas um ponto e precisa vencer para continuar com chances de classificação para a próxima fase. O Cene está em segundo lugar, ao lado do Cianorte-PR e vem de uma derrota de 4 a 1 para o Londrina-PR, que derrubou o técnico Mirandinha. Válter Ferreira, que já dirigiu o União Barbarense e o Ituano neste ano, faz sua estréia. A rodada continua sábado, com mais cinco partidas. No total, 63 clubes disputam esta primeira fase da Série C, divididos em 16 grupos com quatro clubes cada (um grupo tem um time a menos). Apenas os dois primeiros se classificam para a fase seguinte, que será disputada no sistema eliminatório.