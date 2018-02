Clássico terá esquema especial de trânsito e segurança A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Companhia do Metrô anunciaram esquemas especiais para o clássico entre Palmeiras e São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. A CET informa que irá monitorar o trânsito nas imediações do Estádio do Morumbi, das 13 às 20 horas. Segundo a CET, são esperadas 35 mil pessoas no jogo. Já os trens e metrôs da capital terão segurança reforçada para evitar confrontos entre são-paulinos e palmeirenses. A CET fará uma Operação Entrada antes do jogo, a partir das 13 horas, facilitando a chegada ao estádio, acompanhando o estacionamento dos veículos particulares e ônibus e reforçando o lembrete aos motoristas para não estacionarem em locais proibidos, sobre calçadas ou em guias rebaixadas. Para facilitar a saída, a partir das 17h30 a CET irá bloquear a pista sentido estádio da Avenida Jorge João Saad junto à Avenida Professor Francisco Morato. O mesmo pode ocorrer com a Avenida Giovanni Gronchi, no trecho compreendido entre a Praça Roberto Gomes Pedrosa e a Rua Santo Américo. O Túnel Presidente Jânio Quadros manterá seu sentido de circulação centro/bairro. Alternativas De acordo com a CET, os veículos que forem ao estádio pela Avenida Giovanni Gronchi, sentido Avenida Morumbi, com destino ao Hospital Albert Einstein, deverão utilizar as Ruas Doutor Francisco Tomás de Carvalho, Doutor Flávio Américo Maurano e Avenida Morumbi. Já os que forem pela Avenida Giovanni Gronchi, sentido Avenida Morumbi, com destino ao centro deverão utilizar as Ruas Santo Américo, Panomia, Dr. Silvio Dante Bertacchi, André Saraiva e Avenida Professor Francisco Morato. Os motoristas que trafegarem pela Avenida Professor Francisco Morato, com destino ao Palácio do Governo e Hospital Albert Einstein, deverão utilizar as Ruas Manoel Jacinto, Dr. Silvio Dante Bertacchi, Clementine Brenne e Doutor Brigadeiro Armando Trompowski e a Avenida Morumbi. Metrô e afins Em razão do clássico, o metrô e trens da CPTM terão a segurança de suas estações reforçada, para evitar conflitos entre os torcedores. Agentes de segurança do Metrô e policiais militares trabalharão em conjunto e acompanharão de perto o deslocamento de são-paulinos e palmeirenses. Segundo a Companhia do Metrô, nas plataformas, o embarque dos torcedores será controlado pelos agentes de segurança, para evitar que torcidas rivais viajem no mesmo trem ou no mesmo vagão. Já nos acessos e em áreas próximas das estações, viaturas da Polícia Militar farão rondas permanentes. O deslocamento pelas estações do Metrô será monitorado por meio de circuito interno de TV. O Metrô recomenda aos torcedores que, ao ingressarem no sistema metroviário, sigam as normas de segurança e as orientações dos funcionários. Ao chegar nas estações, o ideal é que o torcedor embarque logo, evitando grandes grupos e que evite utilizar a camisa do seu clube durante a viagem.