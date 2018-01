Clássico terá protesto de moradores O clássico entre São Paulo e Corinthians, no Estádio "Farahzão", em Presidente Prudente, deve começar com um protesto dos moradores da cidade. A prefeitura está pedindo aos torcedores que compareçam ao estádio usando uma tarja preta e façam um minuto de silêncio antes do início da partida. O objetivo é mostrar ao governo do Estado o descontentamento pela construção de novos presídios na região. Segundo o secretário de Esportes e Turismo do município, Adolfo Padilha, Presidente Prudente já abriga dez presídios e outros quatro devem ficar prontos até o final da gestão Geraldo Alckmin. "Se já não bastassem as invasões de terras na região do Pontal do Paranapanema, ainda querem que a gente receba o que a sociedade tem de pior", queixa-se o secretário. E os problemas não param por aí. Desde quinta-feira, os prédios públicos da cidade estão com a luz cortada por causa de uma dívida de R$ 7 milhões com a empresa Caiuá, distribuidora de energia elétrica. Segundo o secretário, a dívida foi contraída na gestão anterior e está sendo renegociada. O Estádio Eduardo José Farah escapou por pouco de ficar às escuras e não poder receber o jogo. "Os dirigentes da Caiuá só pouparam o Farahzão por medo de represálias da população", diz Padilha, que precisou improvisar para garantir a venda de ingressos no posto instalado na secretaria: "Quando a noite chegava, acendia os faróis do carro para iluminar as bilheterias." Euforia - Apesar dos contratempos, o secretário Padilha garante que a cidade está em clima de festa por conta do jogo. "Os hotéis estão lotados e nas ruas não se fala de outra coisa. Pusemos à venda 50 mil ingressos e acredito que a lotação do estádio fique em torno de 40 mil." Boa parte do público será feminino. Para levar as mulheres ao estádio, a prefeitura realizou uma promoção, baixando o preço dos ingressos de arquibancada para apenas R$ 1,00. A cota de 4 mil bilhetes esgotou-se em apenas três dias. A segurança, dentro e fora do Farahzão, será garantida por 300 policiais militares do batalhão de Presidente Prudente. O 2º Batalhão de Choque da capital e a polícia rodoviária vão monitorar a viagem dos torcedores para o interior. Para garantir a realização do clássico, a cidade promoveu uma megareforma no estádio. Foram 60 dias para trocar o gramado e recuperar as arquibancadas, muros e alambrados. "Agora, o Farahzão não deve nada aos melhores estádios do País. Temos condições de receber qualquer partida importante", diz o secretário de Esportes e Turismo, que garante ter o apoio do presidente da Federação Paulista de Futebol. Segundo Padilha, Eduardo José Farah teria feito duas promessas: encerrar o Campeonato Paulista em Presidente Prudente, com um jogo entre as seleções de São Paulo e do Rio, e levar para a cidade um amistoso da seleção brasileira antes da Copa de 2002.