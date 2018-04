Clássico: triunfo com gosto de revanche O discurso pacífico de Tite na entrevista coletiva, enaltecendo o bom equilíbrio e o fair play no clássico, não foi o bastante para encobrir a realidade: o Palmeiras estava ?entalado? na garganta do Corinthians. Não só pelos 4 a 0 do primeiro turno, mas principalmente pelo que os corintianos ouviram dos palmeirenses em campo. O volante Fabinho detonou o disfarce quando um repórter lhe perguntou se ele cantou o parabéns a você no vestiário, numa referência aos 90 anos do Palmeiras. "Não deu tempo. Fui tomar banho e depois tive de ir para o exame antidoping", reagiu. O corintiano ficou revoltado com o que ouviu de alguns jogadores palmeirenses. "Aqui não tem nenhum filho de pai frouxo. O cara sai lá de trás e vem cantar de galo pra cima da gente. Ninguém ganha no grito." Fabinho não queria revelar de quem era a bronca, mas não desmentiu, mesmo sem citar nomes, que a rusga foi com Elson. O palmeirense o teria provocado quando o Corinthians fez 1 a 0. "Alegria de pobre dura pouco", teria dito Elson. A resposta de Fabinho foi o bastante para acabar com as suspeitas. "Tenho quase 200 jogos e vê quantos títulos eu conquistei? E ele?" O atacante Gil reconheceu que os clássicos contra o Palmeiras são ?sempre um campeonato à parte?. Gil contou que nenhuma outra partida mexe tanto com os jogadores do Corinthians. "Nesse jogo, o que decide é o físico-técnico-emocional. Só nós sabemos o que é ganhar do Palmeiras. Vi o Betão chorando antes de entrar em campo (de ansiedade). É coisa de rivalidade". Jô estava feliz com a realização de um sonho. "Eu sempre sonhava jogar contra eles e fazer o gol da vitória. Exatamente como aconteceu hoje. Eu posso dizer isso porque tenho sangue e ossos de corintiano. Fiz o gol e o Corinthians venceu. Não tem preço a emoção que estou sentindo. Foi de longe o gol que me deu mais prazer até agora como profissional. E Foi o mais fácil que fiz até hoje", dizia, sorridente.