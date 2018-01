Clássico vale a liderança da Série B2 O Campeonato Paulista da Série B2 tem apenas uma partida confirmada para as 15 horas deste sábado. O jogo entre Águas de Lindóia e Serra Negra, o chamado Clássico das Estâncias, vale a liderança do Grupo 1 da competição. Os times têm 15 pontos cada, mas os visitantes levam vantagem no número de vitórias (5 a 4). A única derrota do Serra Negra, entretanto, aconteceu na primeira rodada da Série B2 justamente para o Águas de Lindóia. No domingo, mas seis jogos completam o returno da quinta divisão do Campeonato Paulista: 11horas - Campinas x Itararé; Campo Limpo x Guarujá; Jabaquara x Elosport; Grêmio Barueri x Joseense - 15 horas - Radium x Pirassununguensse e Lençoense x Jalesense.