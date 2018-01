Clássico vale "título" para o São Paulo Para os jogadores do São Paulo, o jogo deste domingo não vale apenas três pontos. Uma vitória significa também o resgate do orgulho perdido após uma série de derrotas para o Corinthians - as duas últimas valendo pela decisão do Campeonato Paulista. Há muito em jogo. Reinaldo, que faz sua penúltima partida antes de se apresentar ao PSG, sabe que é a última esperança de deixar o clube deixando uma imagem de vencedor. ?Não consegui ganhar títulos, então resta a chance de ganhar deles para alegrar a torcida. Para mim, vale mais do que qualquer outra vitória", diz o jogador, que na última partida contra o Corinthians foi expulso com um minuto de jogo. Se Reinaldo está indo embora, Rico, seu companheiro de ataque, faz sua primeira partida como titular do São Paulo. ?Todo jogo é importante, mas se eu fizer uma partida boa e o São Paulo vencer, vou ter mais chances de continuar no time. É uma chance que não quero desperdiçar de jeito nenhum." É também a estréia de Rojas como técnico efetivo do São Paulo, depois de um período apenas ?tapando buraco" enquanto a diretoria tentava, sem êxito, contratar um treinador. Ele deseja escalar Gustavo Nery como volante pela esquerda, com a tarefa também de juntar-se a Kaká no ataque, mas o jogador não gostou muito da idéia. A definição será feita neste domingo, mas Gustavo deve render-se ao desejo de Rojas. Terá um outro trabalho duro. ?Vou pedir para o Gustavo marcar o Liedson", diz o goleiro Roger. ?Ele sempre é marcado por alguém de altura igual à dele e acaba fazendo gols de cabeça. Temos de acertar isso, porque estou louco para vencer o Corinthians." Roger conta que a cobrança vem das ruas. ?Fui colocar gasolina no carro e o frentista disse que não agüenta mais perder para o Corinthians. Falei que sinto a mesma coisa e que preciso ganhar para poder sair de casa na segunda-feira com tranqüilidade. A rivalidade contra eles está muito grande e precisamos vencer o quanto antes." Rojas garante que está muito contente com Roger e deixa no ar uma improvável surpresa. ?Se ele jogar bem uma vez mais, vou ter um problema legal para resolver. Tenho o Roger e o Rogério para escalar", afirmou, tirando de Rogério Ceni o status de titular intocável. Fabiano fez um belo gol contra o Corinthians, na derrota por 3 a 2 na final do Paulista. ?E o que adiantou? O título ficou com eles. É um motivo a mais para ficar com o Corinthians engasgado na garganta. A torcida pede a vitória e nós queremos ganhar deles mais do que de nunca." Os dois times estão com 19 pontos, mas o Corinthians leva vantagem no saldo de gols. ?Esse é o motivo principal que nós temos para ganhar deles. Subir na classificação e começar a chegar mais perto dos líderes", diz Fábio Simplício. Ele admite, porém que a briga não é apenas por três pontos. ?Já passou da hora de ganhar deles, todo mundo sabe. Perdemos muito e temos de reagir o mais rápido possível. O jogo deste domingo é uma ótima oportunidade."