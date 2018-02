Clássico vale vaga na final O triângulo amoroso entre Luigi Baricelli, Letícia Spiller e Marcelo Serrado, da novela Sabor da Paixão, ficará fora do ar da Globo hoje. As emoções, que não são muitas - a novela tem pouca audiência e termina em duas semanas sem nunca haver empolgado - estão adiadas até segunda-feira. A mudança na grade - coisa rara na Globo - tem motivo forte. Hoje é dia de Palmeiras e Corinthians, o clássico da cidade, valendo vaga para a final do Campeonato Paulista. O jogo será às 18h e o empate classifica o Corinthians. Leia mais no Jornal da Tarde