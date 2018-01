Clássicos abrem Liga dos Campeões O novo desfile dos maiores jogadores do mundo começa a partir desta quarta-feira pelos principais estádios da Europa, como acontece desde 1955. As 32 melhores equipes do continente partem em busca do título da 48ª edição da Liga dos Campeões. O formato da competição mudou, haverá menos jogos do que nas últimas temporadas, mas os favoritos não fogem ao grupo tradicional, formado por Milan (atual campeão), Real Madrid, Juventus, Manchester United, Bayern de Munique, Inter e Ajax. Sem contar que correm por fora o Chelsea, Lazio e PSV Eindhoven. Os times foram divididos em oito chaves de quatro, nas quais se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada grupo passam para as oitavas-de-final e os terceiros colocados terão vaga na terceira fase da Copa da Uefa. Na seqüência, haverá quartas-de-final e semifinal, igualmente na forma de mata-mata. A decisão, em confronto único, está marcada para o dia 26 de maio de 2004, no Estádio do Schalke 04, em Gelsenkirchen, na Alemanha. Até o torneio anterior, depois da primeira etapa os 16 times eram distribuídos novamente em quatro séries - o que dava mais seis apresentações antes das quartas-de-final. Com o regulamento atual, que é uma volta ao passado, haverá "economia" de quatro rodadas. Projeção e dinheiro são os atrativos para os clubes. Cada participante receberá US$ 4,07 milhões pelos seis jogos iniciais, além de US$ 374 mil por vitória ou US$ 187 mil por empate. Os que se classificarem para as oitavas-de-final ganharão mais US$ 1,87 milhão. Os finalistas engrossarão suas contas bancárias com US$ 4,4 milhões (o perdedor) e US$ 6,7 milhões (o campeão). Na largada, clássico de equipes que golearam no fim de semana. O Real Madrid, com Roberto Carlos, Raúl, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham fez 7 a 2 no Valladolid. Agora, pelo Grupo F, enfrenta o Olympique Marselha, que tascou 5 a 0 no Le Mans, na França. A ESPN mostra às 15h30. Também jogam Partizan x Porto O Milan inicia a defesa do título contra o Ajax, no Grupo H, que terá ainda Bruges x Celta. No Grupo G, Manchester x Panathinaikos e Rangers x Stuttgart. No Grupo G, Besiktas x Lazio e Sparta Praga x Chelsea (ESPN/Brasil, 15h45).