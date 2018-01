Clássicos fecham 7ª rodada da Série B Clássicos tradicionais em Goiás, Pernambuco e Bahia marcam o encerramento da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, a partir das 16 horas, com a realização de sete jogos. Estão programados também dois confrontos diretos entre clubes paulistas. Na Fonte Nova, em Salvador (BA), Bahia e Vitória fazem o Bavi pensando apenas em vencer para se manter na zona de classificação. O Tricolor Baiano é o sexto colocado, com 10 pontos, e tenta a reabilitação após perder por 1 a 0 para o Vila Nova, em Goiânia, na rodada passada. O Vitória é o oitavo, com oito pontos, e está embalado pelos três pontos conquistados após bater, por 2 a 1, o Ituano. A rivalidade também aparece no Estádio do Arruda, em Recife (PE), onde o Santa Cruz recebe o Sport. O tricolor deixou a liderança após a derrota de 3 a 2 para o Gama, em Brasília, na última rodada. Agora é o terceiro colocado, com 13 pontos. O Sport defende o décimo lugar, mas está em ascensão após vencer o Guarani, por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Outro clássico, não tão tradicional, acontece em Anápolis (GO), entre Anapolina e Vila Nova. Os dois times têm sete pontos, mas vêm de resultados diferentes. Enquanto o Vila, 17.º, derrotou o Bahia, a Anapolina, 14.º, perdeu, por 3 a 2, para o Criciúma. Tentando esquecer a derrota de 4 a 1 para o Fluminense na quarta-feira que acabou com o seu sonho de conquistar a Copa do Brasil, o Ceará recebe o São Raimundo, no Estádio Castelão, precisando vencer para deixar a vice-lanterna, com cinco pontos. Na Série B, empatou com o União Barbarense, no interior de São Paulo, na última rodada, por 1 a 1. Único representante da região Norte, o São Raimundo está em 12.º lugar, com oito pontos, além de estar invicto há três rodadas. Na sexta rodada empatou, em 2 a 2, com a Portuguesa, em Manaus. Os paulistas estarão em campo em três partidas, sendo dois duelos caseiros. Na zona de rebaixamento, Marília (18.º, 7 pontos) e Guarani (22.º, com 5 pontos) jogam no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. O grande destaque do jogo será a estréia do técnico Luiz Carlos Ferreira pelo time de Campinas em substituição a José Carlos Serrão. O estreante já trabalhou no Marília duas vezes, sendo que na temporada de 2002 conseguiu dois acessos: do Campeonato Paulista da Série A2 e do Brasileiro da Série C. Finalista da Copa do Brasil, o Paulista também está também no bloco dos rebaixados, com sete pontos e na 19.ª posição, recebe o União Barbarense, que após empatar em 1 a 1 com o Ceará, soma os mesmos sete pontos mas ocupa a 13.ª posição. Tentando chegar à zona de classificação, Ituano e Gama jogam em Itu. O time paulista tenta se reabilitar da derrota para o Vitória, por 2 a 1, enquanto o Gama derrubou o Santa Cruz na estréia do técnico Caio Júnior. O Ituano, com oito pontos, é o nono co locado. O Gama, com sete, é apenas o 16.º colocado. Confira os jogos da sétima rodada: Ceará-CE x São Raimundo-AM; Marília-SP x Guarani-SP; Anapolina-GO x Vila Nova-GO; Paulista-SP x União Barbarense-SP; Santa Cruz-PE x Sport-PE; Bahia-BA x Vitória-BA e Ituano-SP x Gama-DF.