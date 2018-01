Clássicos movimentam futebol na Europa Alemanha e Argentina revivem nesta quarta-feira, às 17h45, um dos maiores clássicos do futebol mundial, que conta com 5 títulos mundiais e já decidiu duas Copas do Mundo. Em 1986, Maradona ajudou os argentinos a vencer por 3 a 2, no México, e em 1990, 1 a 0 para a Alemanha de Brehme, Matthäus e Klinsmann, na Itália. O Sportv anuncia a transmissão. Além deste jogo, a Europa terá uma série de duelos entre as principais forças do continente, como Inglaterra x Holanda, França x Suécia e Itália x Rússia. O treinador alemão Jürgen Klinsmann, que estava na final de 90, ainda não definiu quem vai jogar no gol da seleção. Jens Lehmann, do Arsenal, reclama que agora é sua vez, de acordo com o turno definido pelo treinador. A Alemanha também não vai contar com os atacantes Podolski e Neuville, machucados. Klinsmann convocou Brdaric, do Wolfsburg, para o lugar de Neuville, que já tinha sido chamado para o lugar de Podolski. Na Argentina, o técnico José Pekerman não vai poder contar com Bernardi, do Monaco, no meio-campo, também contundido. MAIS EDUCAÇÃO - Na Itália, o treinador Marcelo Lippi convidou seus jogadores a mostrarem mais educação nos campos, começando pelo jogo desta quarta-feira, contra a Rússia, para recuperar a imagem do futebol italiano, abalada desde a cusparada do atacante Totti no dinamarquês Poulsen, na Eurocopa 2004, em Portugal. Para Lippi, depois da atitude de Totti, o jogador italiano é visto ?como um delinqüente no exterior?. Em Londres, Inglaterra e Holanda, do técnico Van Basten, fazem o jogo dos desfalques. O time inglês não contará com os defensores Terry, Bridge e King. Van Basten não poderá chamar Van Nistelrooy, Robben e Davids, todos machucados. Mas a principal atração do jogo será o slogan racista estampado nas camisas dos dois times. RACISMO - Outra seleção que participará de manifestações contra o racismo é a de Portugal, que vai jogar contra a Irlanda, em Dublin, com um uniforme preto e branco, substituindo o tradicional vermelho. A campanha é patrocinada por uma empresa de artigos esportivos e pelo técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari, o Felipão. A iniciativa é do jogador francês do Arsenal, Thierry Henry, que joga pela França contra a Suécia, sem Barthez.