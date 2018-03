Clássicos regionais abrem Série B Quatro jogos abrem neste sábado a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B - dois deles, clássicos regionais. No Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Avaí, enfrenta o Caxias tentando a reabilitação da derrota, de 4 a 3, diante do Grêmio. O time gaúcho tem quatro pontos, está invicto e tem o atacante Flávio, artilheiro da Série B, com três gols. Na capital federal, o Gama recebe o Vila Nova. O time de Brasília tem três pontos, assim como o Vila e, na rodada passada, perdeu por 2 a 1 para a Anapolina, enquanto o Vila Nova foi derrotado por 2 a 0 pelo Vitória, em Salvador. Os clubes paulistas também estarão em campo. No jogo dos sem vitória, Marília e São Raimundo se enfrentam no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, no interior de São Paulo. Ambos têm um ponto, ocupando as últimas posições. Em Porto Alegre, o Grêmio, com três pontos, faz seu primeiro jogo no Estádio Olímpico, após cumprir suspensão contra o Ituano, com apenas um. No meio da semana, jogando em casa, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Fluminense por 1 a 0. A rodada será completada no domingo com mais três partidas. Às 16 horas, a Portuguesa entra em campo contra o Santa Cruz, no Arruda, enquanto Paulista e Guarani se enfrentam em Jundiaí. Em Maceió, o CRB recebe o Sport Recife. Confira os jogos: sábado - 16 horas - Avaí-SC x Caxias-RS; Marília-SP x São Raimundo-AM; Gama-DF x Vila Nova-GO e Grêmio-RS x Ituano-SP. Domingo - 16 horas - Santa Cruz-PE x Portuguesa-SP; Paulista-SP x Guarani-SP e CRB-AL x Sport-PE.