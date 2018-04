Clássicos regionais são destaques da rodada da Série B

Três clássicos regionais - em Campinas, Goiânia e Natal - vão encerrar em grande estilo, neste sábado, a 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O grande confronto acontece no interior de São Paulo entre Guarani e Ponte Preta (às 16h10, com RedeTV), que lutam pelo acesso. Sem perder há um ano e seis meses para o rival, o time bugrino tenta se reabilitar da derrota para o líder Vasco e quer se manter na segunda colocação.

Já a equipe alvinegra, derrotada pelo São Caetano, estacionou nos 36 pontos, mas carrega um tabu contra o rival. A Ponte Preta não perde no estádio Brinco de Ouro da Princesa, local do dérbi, desde o início de fevereiro de 2001.

Enquanto isso, em Goiânia, Atlético e Vila Nova colocam em campo os contrastes da tabela de classificação. O clube rubro-negro, mesmo derrotado pelo Figueirense, segue na luta pelo acesso. O rival briga contra o rebaixamento. Pelo menos, o time alvirrubro leva vantagem nos confrontos com 86 vitórias, três a mais que o Atlético. Aconteceram 89 empates.

Em Natal, ABC e América se enfrentam pela 464.ª vez na história. Mas, desta vez, os rivais lutam contra a queda à Série C. Com 159 vitórias, uma a mais que o rival, o ABC está em situação pior. Ambos estão na zona de rebaixamento - o time alvinegro com 25 pontos e o americano, com 28.

No Maracanã, o Duque de Caxias, que também luta contra o descenso, aproveita o fato de enfrentar o líder Vasco para mandar a partida no Maracanã e faturar com a renda, que deverá ser excelente. Nos três confrontos entre os clubes do Rio de Janeiro nesta temporada, o Vasco venceu duas pelo Estadual e empatou uma - no primeiro turno da Série B.

Paraná e Figueirense fazem o único confronto que não será um duelo local neste sábado. Jogando no estádio Durival de Britto, em Curitiba, o clube paranaense tenta a segunda vitória consecutiva para afastar de uma vez por todas as chances de rebaixamento. O catarinense ainda luta pelo acesso.