Classificação ameniza a crise no Flu A classificação para a segunda fase da Copa do Brasil amenizou o conturbado ambiente no Fluminense e, principalmente, alivou as pressões feitas para a demissão do técnico Abel Braga. Um pouco mais tranqüilo, Abel optou por enaltecer o atacante Tuta, que marcou dois gols da vitória por 3 a 1 sobre o Campinense. "O Tuta ainda vai render muito mais. Na parte física ele tem uma força descomunal. Só sofre mais porque é alto", disse o técnico do Fluminense. Em sete jogos disputados no Fluminense, Tuta já marcou seis gols. "É um cara que sempre preocupa os seus marcadores. Não admite derrota e amadureceu", elogiou Abel.