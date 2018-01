Classificação anima ambiente no Flu Nada melhor do que uma vitória e uma classificação para amenizar o clima de um clube de futebol. A chegada da delegação do Fluminense no Rio, nesta quinta-feira, foi repleta de alegria. Afinal, o Tricolor é o único time carioca que segue na Copa Sul-Americana, depois de derrotar o Atlético-MG, quarta, no Mineirão. Além do bom resultado, os jogadores comemoraram a conquista de duas vitórias consecutivas, fato que não ocorria desde março de 2003. O técnico Joel Santana destacou as poucas alterações na equipe, mas ressaltou que o Fluminense ainda briga para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "É a recuperação de um trabalho", disse. Para o goleiro Kléber, a vitória teve um "sabor especial". Isto porque ele derrotou o ex-clube, onde chegou a ser campeão. "Vou guardar esta partida por muito tempo na memória", disse o jogador. Além disso, ele destacou a união do elenco. "O grupo está unido e nada pode afetar a nossa união." Nos últimos dias, o Fluminense viveu dias turbulentos. A modelo Cristina Mortágua acusou a presença de amantes nas concentrações e a Cedae multou o clube por causa de uma ligação clandestina nas Laranjeiras.